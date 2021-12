Revisa la programación de los partidos en la NBA para este domingo 5 de diciembre

Para este día domingo 5 de noviembre la NBA llega con una programación de cuatro partidos, pero una menor cantidad de duelos no signidfica menos emoción.

Tras los resultados de la jornada sabatina, la liga ya va con un poco más de la cuarta parte de todos los juegos para esta temporada regular. Cada franquicia ha jugado en promedio 21 partidos, por lo que cada vez habrá menos margen de error y tiempo para repuntar el nivel.

Iniciando la fecha de sábado los Knicks cayeron como locales ante los Nuggets. Los neoyorquinos alcanzaron su tercera derrota consecutiva y se mantienen en el puesto once de la Conferencia Este. En tanto, los de Denver han mantenido un desempeño regular que los posiciona en el séptimo puesto del Oeste con un 11-11.

En horario estelar, los Nets recibieron a los Bulls en un atractivo enfrentamiento que tuvo un desarrollo ajustado. Con Zach LaVine anotando 31 puntos y DeMar DeRozan con 29 tantos, los toros obtuvieron su tercera victoria consecutiva.

De momento, los de Chicago se ubican segundos en la tabla con un global de 16-8. La franquicia de Brooklyn, a pesar de la derrota, se mantienen como punteros en la misma conferencia del Este con un registro de 16-7.

En Milwaukee los Bucks volvieron a la victoria tras vencer a los Heat y comienzan a recuperar terreno afirmándose en el tercer puesto de la parte este. Por su parte, los Heat cayeron a la quinta plaza de la clasificación.

Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de los Spurs como visita ante los Warriors. Los de San Antonio consiguieron su cuarto triunfo consecutivo, el octavo en lo que va de temporada y poco a poco irán dando pelea para salir de los últimos puesto.

Zach LaVine and DeMar DeRozan combine for 60 PTS in the @chicagobulls win!@ZachLaVine 31 PTS, 8 REB, 6 AST@DeMar_DeRozan 29 PTS, 6 REB pic.twitter.com/gK7Kl2KqcC

— NBA (@NBA) December 5, 2021