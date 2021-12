Revisa la programación de los partidos de NBA para este sábado 4 de diciembre

La programación de la NBA nos ofrece interesantes partidos para este día sábado, continuando con un fin de semana activo y de alta emoción en la liga.

Tras una jornada de viernes, con varios duelos que dejaron resultados interesantes, la competición toma más fuerza en una nueva fecha. Las franquicias comienzan a posicionarse entre los puestos de clasificación y tienen la esperanza de mantenerse en zona de playoffs.

En un duelo de equipos que buscaban retomar la senda del triunfo, los Heat se impusieron ante los Pacers en un encuentro sin mayores complicaciones para los de Miami.

Con este resultado, los miamenses quedaron en el tercer puesto de la Conferencia Este con un global de 14-9. Por su parte, los de Indiana llevan un registro desfavorable de 9-16 que los mantiene el puesto 13 de la tabla.

Otro partido importante fue el de los Cavaliers contra los Wizards. Los de Washington cayeron jugando de local y sumaron su novena derrota en lo que va de temporada. En tanto, los ‘Cavs’ abrocharon su cuarto triunfo consecutivo.

El plato fuerte de la noche fue el cruce entre los Warriors y los Suns, los mejores equipos de este año y los dos primeros el Oeste. Golden State se hizo fuerte de local y obtuvieron 22 puntos de ventaja.

Con este resultados ambas franquicias completaron dos enfrentamientos en esta etapa regular con una victoria para cada uno. De momento, los de San Francisco están en lo más alto del Oeste con un 19-3. Por otra parte, los de Phoenix se posicionan en el segundo lugar de la Conferencia con un global de 19-4.

El clásico de Los Ángeles tuvo como ganador a Los Clippers en un ajustado desarrollo donde sacaron 4 puntos de diferencia a Los Lakers. Los veleros están sextos con 12-11, mientras que los oro y púrpura se posicionan séptimos con un registro de 12-12.

Morris: 21 PTS, 6 3PM

George: 19 PTS, 8 REB, 9 AST@MookMorris2 and @Yg_Trece lead the @LAClippers to the win in the Battle of LA! pic.twitter.com/rK8puvapz3

— NBA (@NBA) December 4, 2021