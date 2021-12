NBA: Revisa la programación de los partidos para este viernes 3 de diciembre

Llegó el fin de semana y la NBA ofrece una atractiva programación para este día viernes, con partidos cada vez más intensos entre los equipos en búsqueda del título.

Para la noche de jueves recién pasada solamente fueron cinco los duelos que se disputaron, sin embargo fue una fecha intensa que dejó resultados interesantes. Como es costumbre, la mejor liga de básquetbol del mundo no baja su emoción en ningún juego.

Las primeras noticias llegaron desde Canadá, con los Bucks cayendo ante los locales. Los Raptors se impusieron en un partido peleado, con un segundo cuarto que marcó la diferencia entre los demás tiempos que fueron disputados punto a punto.

Con este resultado los de Milwaukee terminaron con su racha de ocho victorias consecutivas y que marcaban el repunte del equipo. De momento se ubican cuartos en la tabla con un 14-9, con la esperanza de poder demostrar un nivel de campeón.

En tanto, Nueva York se prendía con el clásico entre los Knicks y los Bulls. Los toros se hicieron fuerte de visita y se quedaron con uno de los duelos de mayor rivalidad en la liga.

Tal como se avizoraba, fue un cruce entretenido, mano a mano. Los de Chicago aseguraron una diferencia importante en el primer cuarto, sacando 18 puntos de ventaja. El segundo cuarto terminó igualado 32 a 32 y en las últimas dos partes los neoyorquinos se pusieron encima.

En otro cruce, el FedExForum de Tennessee fue el escenario de un histórico triunfo de los Grizzlies ante los Thunder. Los de Memphis se hicieron respetar como dueños de casa y se quedaron con una victoria de 73 puntos de ventaja.

