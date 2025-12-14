;

VIDEO. Santiago Rocks desató una maratón de rock bajo el sol: un festival marcado por la energía, la puntualidad y la cercanía de sus artistas

El festival cumplió con una jornada sólida y repleta de grandes presentaciones, donde los asistentes disfrutaron de conexión con sus artistas favoritos y espacios de descanso entre cada show.

Verónica Villalobos

La edición más reciente de Santiago Rocks transformó Espacio Riesco en un verdadero templo del rock latinoamericano. Pese al intenso calor que marcó la jornada, miles de fanáticos vibraron durante más de 12 horas de música en vivo, disfrutando de un cartel de lujo que reunió a figuras de Chile, Argentina, México y Uruguay.

Desde el mediodía, cuando se abrieron las puertas, el público ingresó con entusiasmo para vivir una experiencia que se cumplió al pie de la letra: puntualidad absoluta, sonido impecable y artistas conectados con una audiencia que no dejó de cantar, saltar y celebrar.

Durante los intermedios, el ambiente tampoco decayó. DJ Pancho Sepúlveda mantuvo la energía encendida con clásicos ochenteros y hits rockeros, convirtiendo los recesos en una pausa dinámica donde los asistentes podían comer, hidratarse, refugiarse del sol o simplemente seguir disfrutando del ambiente festivalero.

La apertura estuvo a cargo de Hermanos Ilabaca, quienes encendieron el escenario desde las 12:30 horas, seguidos por Álvaro Henríquez y Pettinellis, que entregaron una presentación cargada de calidad y nostalgia. Más tarde, Enanitos Verdes retomaron el espíritu latino del festival, mientras que No Te Va Gustar ofreció un show sólido y emotivo al caer la tarde.

La potencia de Molotov hizo retumbar Espacio Riesco antes de dar paso a Andrés Calamaro, quien regaló un show íntimo y cercano pese a la magnitud del evento.

Babasónicos cerró la noche con un espectáculo impecable y envolvente, coronando la jornada puntual a la medianoche.

Producido por Iguana Producciones, el festival cumplió su promesa: una experiencia de rock integral, cuidada en cada detalle, con un público que a pesar del calor disfrutó cada minuto de la maratón musical.

