“Pancora” Velásquez tras rozar un doble título mundial: “Voy a seguir para lo que quieren, tener un campeón”

Durante la noche de este viernes, José “Pancora” Velásquez estuvo cerca de quedar en la historia del boxeo nacional.

El chileno disputó en Estados Unidos la lucha por el doble título mundial en la categoría supergallo, pero no pudo ante el actual campeón, el uzbeko Murodjon Akhmadaliev.

El chilote batalló los doce rounds que duró el combate y se paró de igual a igual con el vigente monarca de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y la FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Finalmente, el púgil nacional terminó perdiendo en las tarjetas ante un marcador de 119-109, por lo cual rozó la doble corona en tierras estadounidenses.

Cabe destacar que el boxeador chileno recibió la invitación casi dos semanas antes de la pelea, debido a que tuvo que reemplazar al retador principal, Ronny Ríos, quien se bajó de la lucha tras contagiarse de covid-19.

El potente mensaje de Velásquez

Luego del combate, José “Pancora” Velásquez mandó un potente mensaje para todo el país en un video publicado en redes sociales.

“Entregué todo lo que pude. Después de ocho días que me avisaron, me la vine a jugar por el titulo mundial. Estoy contento con mi equipo que me vino a acompañar. Me sentí muy cómodo. Voy a seguir trabajando más fuerte para conseguir lo que todos ustedes quieres, tener un campeón mundial. Saludos a todo Chile”, señaló el boxeador nacional.