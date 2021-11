NBA: Revisa los duelos para la noche de este viernes 19 de noviembre

La NBA ya tiene preparados los duelos de viernes por la noche para comenzar el fin de semana de mejor manera. Tras los resultados registrados ayer, la competencia está cada vez más interesante.

Fueron seis los partidos disputados la jornada de jueves y los primeros en saltar a la pista fueron los Heat y los Wizards, Los de Miami jugaron en casa y se hicieron respetar con un buen juego de Jimmy Buttler quien anotó 32 puntos para contribuir en la victoria.

El enfrentamiento era entre ambas franquicias bien posicionadas, pero con la derrota, los de Washington bajaron al cuarto puesto de la Conferencia Este con un récord 10-5. Por su parte, los de Florida ascendieron hasta el primer puesto de la conferencia con un 11-5.

Los Warriors hicieron lo propio en su visita a Cleveland y se impusieron con un gran juego. Stephen Curry volvió a destacar anotando 40 puntos, con los que aportó en la victoria ante los Cavaliers.

El N°30 del ‘Estado de Oro’ convirtió nueve triples con los que alcanzó su cifra total de puntos. Además, tuvo seis asistencias y cuatro rebotes en 35 minutos de juego, Poco a poco el jugador de 33 años se acerca a números de MVP.

Por su parte, los 76ers luchan partido a partido para mantenerse en puestos de avanzada y anoche vencieron a los Nuggets a domicilio. Con este resultado los de Filadelfia se ubican en el sexto puesto del Este con un global 9-7.

Steph CATCHES FIRE in the 4th quarter.

🔥 20 points (40 in the game)

🔥 4 threes (9 in the game)

🔥 36-8 @warriors closing run pic.twitter.com/wA6roNXwQr

— NBA (@NBA) November 19, 2021