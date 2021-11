NBA: Revisa los duelos para la noche de este jueves 18 de noviembre

La NBA volvió a demostrar una vez más por qué es la mejor liga de básquetbol del mundo con grandes duelos de día miércoles y para este jueves la acción continúa. Tras una programación cargada, con 11 partidos, los resultados dejaron mucho para el análisis.

Uno de los juegos a tener en cuenta era el de los Nets contra los Cavaliers. Los de Brooklyn se levantaron de la dura caída ante los Warriors, y los ‘Cavs’ sufrieron la sed de revancha. Con este resultado los neoyorquinos lograron un récord de 11-5 y se encumbran en el segundo lugar de la Conferencia Este.

Por otra parte, el denominado duelo de la jornada fue el de los Bucks contra los Lakers. En un partido muy cerrado, los angelinos cayeron nuevamente y resultaron con un global igualado de 8-8 que los mantiene en el octavo puesto del Oeste.

Los oro y púrpura siguen sin LeBron James, aunque todo indica que volverá este viernes a las canchas. De momento, la figura que se ha alzado en los últimos partidos es la de Tucker, quien ha aportado ante un rendimiento parejo del equipo entero.

En tnato, los actuales defensores del título contaron con un inspirado Giannis Antetokounmpo que anotó 47 puntos, derrumbando el juego defensivo del rival y ilusionando a los fanáticos.

Cerrando la fecha, los Bulls cayeron en calidad de visita enfrentando a Trail Blazers. A pesar de una gran actuación de Zach LaVine y Alex Caruso, no fue suficiente para que los toros se quedaran con la victoria. A raíz de la derrota, los de Chicago bajaron al tercer puesto de la Conferencia Este, con un global 10-5.

Los dueños de casa contaron con los puntos decisivos de Damian Lillard, quien reafirmó un liderazgo y encaminó a su equipo a la remontada.

