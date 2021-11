La increíble noche de Giannis Antetokounmpo con los Bucks en el triunfo ante los Lakers

La noche de miércoles en la NBA prometía un atractivo duelo entre los Milwaukee Bucks y Los Ángeles Lakers, gran partido donde se alzó la figura de Giannis Antetokounmpo. El alero y escolta fue clave para el triunfo de su equipo.

Los angelinos no pudieron hacer nada ante el desempeño del N°34 de Wisconsin que se hizo gigante en el Fiserv Forum, su casa. El griego jugó a gusto y anotó 47 puntos en el triunfo de su equipo por 109-102 ante los californianos.

Además de las unidades convertidas, dio 3 asistencias y se quedó con 9 rebotes en 36 minutos jugados. Desde el primer minuto ya se veía venir que ‘The Greek Freak’ tendría una gran actuación.

Si bien el partido fue bastante parejo, con los oro y púrpura dando pelea a pesar de extrañar a LeBron James, la eficacia de 78% en tiros de campo que mostró ‘An34’ inclinó la balanza.

Desde la National Basketball Association compartieron la carta de tiro que tuvo Giannis en el duelo ante los Lakers, demostrando lo letal que puede ser en zona.

Tan solo en la primera mitad, vale decir en los dos primeros cuartos, Antetokounmpo consiguió 28 puntos, marcando el trámite del encuentro. solamente en los primeros 12 minutos convirtió 17 tantos, demostrando que salió con todo al pabellón.

Al momento de irse al descanso, el griego de los Bucks llevaba 20 unidades en la pintura, casi los mismos que registraba el equipo completo de los Lakers.

Giannis was unstoppable in the 1st half on ESPN 🔥

28 PTS

12-13 FGM

2-2 3PM pic.twitter.com/cck12XOVOY

— NBA (@NBA) November 18, 2021