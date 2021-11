NBA: Revisa el horario para los partidos de este día domingo 7 de noviembre

Para terminar la semana de la mejor manera, la NBA llega con ocho partidos para la jornada de domingo luego de un fin de semana lleno de acción.

Los resultados de día sábado encienden la competencia y ponen aún más emoción a esta temporada regular que poco a poco va estableciendo la tendencia de los equipos.

El duelo de los Bulls ante los 7ers era uno de los más destacados en la previa, ambos con un buen registro global en lo que va de temporada.

Ambos equipos ya habían jugado en la semana con triunfo de los de Philadelphia y ayer, en Chicago, volvieron a imponerse, est vez en calidad de visita.

De esta manera, la escuadra encabezada por Zach LaVine y DeRozan cayó por 105-114 ante Joel Embiid y compañía. Ahora, los 76 están punteros en la Conferencia Este con un 8-y los ‘Toros‘ se ubican en la tercera posición con registro de 6-3.

Otro juego atractivo sería ver a los siempre atractivos Lakers, que enfrentaron a los Blaizers. El combinado de Los Ángeles no contó con su ‘Big Three’ en cancha ya que LeBron James estuvo ausente.

Con Davis y Westbrook en cancha cayeron por 90-105 en su visita a Portland. De momento los Lakers se ubican en el décimos en la Conferencia Oeste, con un amargo registro de 5-5.

🔔 @JoelEmbiid leads the @sixers to their 6th consecutive win!

30 points

15 boards

4/5 from deep pic.twitter.com/OCBdqZYWn1

— NBA (@NBA) November 7, 2021