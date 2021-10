Kyrie Irving no jugará en la NBA hasta que se vacune contra el covid-19

A una semana del arranque de la fase regular en la NBA, Kyrie Irving genera polémica en la máxima liga del básquetbol norteamericano por cuestiones sanitarias.

Eso porque el base de los Brooklyn Nets no se ha vacunado contra el covid-19. Una situación que, por los protocolos sanitarios en Nueva York, le impedirá jugar los partidos en casa.

Restricciones que lo harán perderse cerca de 40 partidos, por lo que las cuentas no calzan en la directiva del equipo. Así, este martes tomaron una decisión radical: Kyrie Irving ni siquiera entrenará con el plantel hasta que no se vacune.

“Respetamos la decisión de Kyrie de no querer vacunarse, pero seguiremos sin él. Hay hombres sacrificándose por el campeonato y él no está en esa sintonía. Decidimos que no podrá participar de los entrenamientos ni ningún partido hasta que no se vacune”, explicó en un comunicado Sean Marks, Director General de los Brooklyn Nets.

Los Nets anuncian que Kyrie Irving ni jugará ni entrenará con el equipo hasta que sea elegible para participar sin restricciones… Esencialmente, queda apartado del equipo hasta que se vacune. pic.twitter.com/U1Wagszhly — Alberto de Roa (@TikotDeRoa) October 12, 2021

El sombrío futuro de Kyrie Irving

Con esta situación, el “Big Three” que en Brooklyn Nets habían armado junto con él, Kevin Durant y James Harden, parece resquebrajarse.

En medios norteamericanos se especula con un posible traspaso del siete veces participante del “All Star” de la NBA por no vacunarse contra el covid-19.

Según el periodista Marc Stein, el entorno de Irving está convencido de que, si deciden traspasarlo, el jugador se retiraría del básquetbol a los 29 años. Si fuera así, perdería cerca de 70 millones de dólares por su actual contrato.

Más allá de los cálculos económicos y deportivos, Kyrie Irving solo ha alimentado los rumores a través de redes sociales ante su posición antivacunas.

“Estoy protegido por Dios y también lo está mi gente. Estamos juntos en esto”, escribió hace días en sus redes sociales, alimentando todo tipo de especulaciones que se ven refrendadas con su alejamiento de las canchas.