“Adiós boxeo”: Manny Pacquiao anunció su retiro de forma oficial

El boxeador Emmanuel Dapidran Pacquiao, más conocido como Manny ‘Pac-Man’ Pacquiao, anunció su retiro oficial y definitivo del boxeo. El filipino ha forjado una de las carreras más importantes en la historia del deporte que comenzó hace 20 años cuando tuvo su debut oficial en el cuadrilátero.

Este miércoles, el boxeador de estilo zurdo publicó la decisión de colgar los guantes a través de sus redes sociales. Un mensaje de agradecimiento en Twitter y un emotivo video en Instagram con el texto “adiós boxeo” fueron la confirmación para sus seguidores.

A sus 42 años de edad tomó “la decisión más difícil que he tomado en mi vida“, según él mismo lo escribió en su cuenta oficial.

‘Pac-Man’ es considerado uno de los mejores peleadores en la historia de este deporte y así lo respalda su palmarés. En su obtención de títulos, destaca como el único de la historia capaz de ganar el cinturón de campeón del mundo en ocho categorías diferentes.

Además es el único boxeador en la historia que ha ganado el título mundial en cuatro décadas diferentes. Este registro habla de su excelente estado, rendimiento y muchos años en lo alto, manteniéndose vigente hasta el final.

Su récord de combates está marcado por 62 victorias, de las cuales 39 fueron por KO. Acumula solamente 8 derrotas y dos combates nulos.

Ahora sus impresionantes números pasarán a la historia del boxeo, con un retiro que a muchos les apena, pero que sin dudas enriquece los libros del deporte.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021