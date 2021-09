Bernardita Allen: “Tenía ganas de clases presenciales, pero no me voy a ir del online”

Bernardita Allen, una de las mayores especialistas del fitness en Chile, conversó con Macarena Miranda en un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte.

En la instancia, la también instructora de danza árabe y yoga comentó sobre su próximo gran desafío: la organización del The Movement Power Fitness Festival, evento que reunirá clases de yoga, box, dance fitness y box.

“Clase presencial al fin. No me voy ir del online, es algo que me acomoda mucho y a mucha gente, pero tengo ganas de reunirme con quienes han sido mis alumnos virtuales y a los que no conozco físicamente. Y de ahi pensé que habia más profes que deben estar en la misma que yo. Creo que va ser la primera actividad física al aire libre y con harta gente“, explicó Bernardita Allen de cara al evento programado para el sábado 25 de septiembre.

Al igual que gran parte de quienes viven del deporte, debió arreglárselas para continuar con sus actividades en pandemia. Algo que, de cierta forma, ayudó a la gente para entender la relevancia del deporte en la vida diaria.

“Las personas tomaron conciencia de lo importante que es estar bien sanos, entrenando, comiendo bien. La consciencia sobre el cuerpo y el autocuidado cambió para bien, aunque fue una forma dura de aprenderlo“, explicó la entrenadora, a la vez que destacó la capacidad de la gente para adaptar sus espacios con tal de ejercitarse.

“Las personas comunes y corrientes nos dimos cuenta que no se necesitan grandes implementaciones para poder entrenar. Es positivo eso, con un par de implementos se pueden hacer entrenamientos interesantes”, señaló.

El método de Bernardita Allen

Quien destacó hace años atrás por sus tempraneras apariciones en TV abierta realizando ejercicios de fitness no se quedó ahí y ahora tiene un acabado desarrollo de asesoría física y alimenticia: el método Berni Allen.

“Fui mamá hace cinco años y me di cuenta que el tiempo que tenía no era el mismo y me di cuenta que muchas mujeres estaban en las mismas que yo, que no tenian tiempo para ir al gym pero si para estar ejercitando en la casa. Fue una necesidad de cubrir una preocupación de muchas otras mujeres”, explicó Bernardita Allen.

Además, destacó las cualidades de su metodología. “Llegué a tener 18 kilos de sobre peso y tuve mi propia forma de bajar de peso. Con el tiempo se transformó en un sentido de vida. Cree esta plataforma de entreamiento, que tiene dos cosas: una app y una web donde hago mis clases diarias (…) Me hice especialista en la alimentación keto y cree este método de 6 semanas de alimentación y entrenamiento, con excelentes resultados. Ahí los voy guiando en el proceso”, señaló la entrenadora, quien también entregó sus consejos para no sufrir con el peso por las Fiestas Patrias.

“Uno tiene que darse un permiso, con todo lo que ha pasado. Hay que dejar un dia para chanchear y después retomar el orden, con un poquito de ayuno y beber harto líquido. No hay que sentir culpa ni remordimiento. Ojalá dejar un día del fin de semana para hacer algo”, cerró Bernardita Allen.