Francisca Espinoza, piloto chilena de karting, con miras al Rok The Rio: “Estamos sacando mujeres del país para representar a Chile”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Francisca Espinoza, piloto profesional chilena de karting que está compitiendo en el Rok Cup Chile, uno de los circuitos más importantes que se desarrolla en el país.

Espinoza adelantó lo que será la última fecha del Rok Cup Chile, torneo que entrega un cupo para competir en el Rok The Rio, evento a gran escala que se disputará en Las Vegas, Estados Unidos. La corredora va liderando la competencia que por primera vez en la historia cuenta con la presencia de la categoría femenina en el país.

“Estamos con todas las expectativas de poder llevar a una mujer a esta fecha del Rok The Rio. He tenido suerte y me ha ido bien, por puntaje estoy arriba del avión hasta ahora, pero todo puede pasar, hay que esperar la última fecha que será el 25 de septiembre”, señaló la corredora criolla.

Sobre el debut de la categoría de mujeres en el Rok Cup Chile, Francisca indicó que “es primera vez que se da dentro del karting profesional chileno. Ha sido un arduo trabajo y bien bonito que lo he seguido de cerca, es algo histórico, esperemos que se pueda replicar en el país y en el mundo”.

“Lo importante y destacable es la presencia de una mujer chilena en un campeonato tan importante como lo es Rok Cup, hay que quedarse con eso, estamos sacando mujeres del país para representar a Chile, ojala sirva de motivación para otras mujeres”, agregó.

En este punto, la piloto nacional aseguró que “desde Rok Cup están bien interesados en replicar lo que se está haciendo en Chile en el resto de los 49 países donde se desarrolla el campeonato. Podríamos tener una buena recepción con las mujeres para participar, quiero pensar que estamos avanzando y que seremos bien recibidas”.

La poca cantidad de deportistas femeninas en el automovilismo chileno es uno de los focos en donde se pone atención de cara a los desafíos de la disciplina. “Me preguntaba, ¿será que no nos interesa? ¿será que nos cierran la puerta? ¿será que es un deporte solo de hombres?, nos hemos dado cuenta con el tiempo que al final es un problema de difusión, de abrir espacios e invitación a las mujeres a participar”, puntualizó Espinoza.

Finalmente, la corredora criolla comparó el nivel que hay Chile y en el extranjero en torno al deporte tuerca. “Si nos comparamos con Europa, siempre estaremos un poquito más abajo, allá está la cuna del automovilismo, pero acá en Chile estamos creciendo y mejorando, si bien, estamos al otro lado del mundo, tenemos posibilidades”, concluyó Francisca Espinoza.