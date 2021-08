Francisca Mardones es la primera chilena en tener una muñeca Barbie: “Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala paralímpica”

La lanzadora de bala paralímpica, Francisca Mardones, se convirtió en la primera chilena en tener una muñeca Barbie inspirada en ella, luego que Mattel, la empresa creadora de la tradicional muñeca, confirmara el lanzamiento del juguete como parte de la línea Sheroes que busca homenajear a mujeres en distintas áreas e inspirar a las niñas a “ser lo que quieran ser”.

Al respecto, la propia Francisca Mardones, que justamente este martes desfiló en el estadio olímpico de Tokio junto al nadador Alberto Abarza como abanderada de la delegación de deportistas que representarán a Chile en los Paralímpicos, se mostró emocionada y contenta con la noticia.

“Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera barbie Chilena!! (…) Especialmente me emociono porque con esta muñeca se va impulsar a q los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte!! Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón”, comentó la deportista a través de su cuenta en Twitter.

Sobre la elección de Francisca Mardones para ser una muñera Barbie, Mattel destacó que “es una deportista que ha destacado en disciplinas como el tenis, lanzamiento de bala, de disco y de jabalina. Es medallista parapanamericana, campeona mundial, récord mundial y número uno del mundo en lanzamiento de bala”.

En tanto, el director senior de mercadotecnia de Mattel Latinoamérica, Miguel Ángel Torreblanca, señaló que “a través del juego, sabemos que Barbie impulsa a niñas y niños a cumplir sus sueños y demostrar que cualquier meta se puede alcanzar. Por medio de ejemplos de mujeres reales y extraordinarias, queremos darles a las niñas la inspiración necesaria para que se sientan seguras de que pueden lograr todo lo que se propongan“.

Además de Francisca Mardones, Barbie homenajeó a las mexicanas Paola Espinosa (clavadista), y a Paola Longoria (raquetbolista profesional y campeona mundial).