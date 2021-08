La lucha de Macarena Larraín: volver a correr un maratón tras sufrir un ACV

En “Corre por Tu Vida”, Karin Yanine tuvo una interesante conversación con Macarena Larraín, maratonista amateur que está viviendo un particular proceso de vida.

A sus 40 años, esta ingeniera en Administración de Recursos Humanos lucha por volver a las pistas tras sufrir un ACV (accidente cerebro vascular) en julio del año pasado.

“Es algo anormal que pase. No hay mucha investigación de porqué sucede. Me tocó no más. Me dejó ciertas secuelas, como la parálisis del brazo y pierna izquierda“, explicó Macarena Larraín, quien narró cómo le ocurrió el problema de salud que la aqueja.

“Corrí 15 kilómetros entre Concón y Reñaca. Perdí fuerza del lado izquierdo y me caí. Intentaba pararme y el cuerpo se me iba. Al día siguiente estaba parada y volvió a pasar, de repente”, contó la deportista, quien fue operada en Santiago en días posteriores y pasó una semana internada en la UCI antes de siquiera pensar en una rehabilitación.

La meta de Macarena Larraín: correr una maratón en 2022

Una vez iniciado el trabajo de recuperación física, Macarena Larraín empezó a forjar una idea en su mente: volver a correr.

“Cuando me dí cuenta que iba a tomar harto rato recuperarme, decidí tratar de prepararme para volver a correr. Le pregunté al kinesiólogo que me atendía si podía y se dio cuenta que era capaz, tiene que ver mucho con la mentalidad que uno tiene”, explicó quien tuvo la oportunidad de correr cinco maratones en su carrera.

Fortaleza física que la ha ayudado a la mejoría en su estado. “Ya tenía maratones en mi cuerpo, por lo que la recuperación muscular de mi pierna fue un poquitito más rápida de lo que hubiese sido en cualquier otra persona que no practica deporte. Me ayudó ser deportista”, reconoció Macarena Larraín.

Con experiencia en competencias como la Maratón de Chicago, la de Berlín y en Santiago durante tres ocasiones, ahora su sueño pasa por volver a recorrer 42 kilómetros.

La fecha está fijada: 8 de mayo del 2022, día en que está calendarizado el Maratón de Santiago. “Tiene que ver mucho con la actitud y una mirada positiva. Pienso en que lo puedo lograr y cuento con el aliento de la gente que me rodea“, explicó la deportista amateur.

De todas formas, va paso a paso en su idea. “La recuperación al 100% va a ser muy difícil, sobre todo por las secuelas motoras que tengo en la mano. He logrado más movimiento en la pierna. Quiero mejorar lo más posible“, cerró Macarena Larraín.