Natalia Ducó: “¿Santiago 2023? Obvio. Apenas pueda y esté competitiva de nuevo, voy a volver a las pistas”

La atleta Natalia Ducó conversó con Macarena Miranda en “Mujeres al Deporte”, donde conversó sobre cómo observa la participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos a la distancia.

“Me pican los dedos por estar en Tokio lanzando bala, compitiendo, pero ahora estoy apoyando al Team Chile desde mi rol de comunicadora hasta que vuelva a competir”, aseguró la hoy influencer, cocinera y madre de Luciano, nacido en enero de este año.

“Nunca dejé de entrenar. Estando embarazada también entrené, con la guata gigante. Ya estoy lanzando de nuevo. Me demoré un poquito por la cesárea, pero siempre ha sido mi foco. Hemos trabajado de manera silenciosa porque he estado más enfocado en las cosas que he explorado por mientras. Todo pasa por algo. Quiero volver para que Lucianito me vea competir”, planteó Natalia Ducó, quien incluso se traza metas deportivas.

“Lo voy a dar todo para representar a mi país de nuevo. ¿Santiago 2023? Obvio. Apenas pueda y esté competitiva de nuevo, voy a volver a las pistas. Todo lo que me dure mi cuerpo y mientras lo siga disfrutando estaré compitiendo”, sostuvo la récord nacional del lanzamiento de la bala y que está fuera del alto rendimiento desde 2019 por dopaje.

Natalia Ducó y su mirada del deporte a través de la psicología

La lanzadora de la bala no sólo es mamá, cocinera e influencer. También está estudiando psicología, por lo que tuvo una particular mirada para analizar lo ocurrido con Arley Méndez en Tokio 2020.

“Hay que preocuparse y hacer un trabajo de prevención en relación a ir chequeando cómo está la persona detrás del deportista para no llegar a estos extremos. Es un deportista excepcional, de un talento fuera de serie. Pudo haber sido medallista olímpicos fácil. Hay que cuidar a los deportistas, no solo para que ganen medallas sino para que sean personas íntegras”, explicó la deportista de 32 años.

“Fui una de las primeras que pedía en mis proyectos viajar con mi psicóloga. Era una herramienta que está a mi favor. También es parte de un trabajo preventivo, día tras día. El deportista está bajo mucha presión y todo lo que nos dan es a cambio de rendimiento. O sea, siempre tenemos que rendir”, recalcó Natalia Ducó, quien también comentó otra de las particularidades de su carrera: haber tenido una entrenadora mujer, la cubana Dulce Margarita García, fallecida en 2019.

“Que mi entrenadora fuera mujer tuve harta discriminación y dificultades en el camino, siempre juzgando las capacidades de la mujer como exponente a nivel mundial. Ahora es mucho mejor visto, pero falta todavía. Agradezco todo lo que soy gracias a Dulce, que está en el cielo mirándome, por la fortaleza y las herramientas que me entregó como entrenadora y en un rol materno”, cerró Natalia Ducó en el diálogo con Macarena Miranda en “Mujeres al Deporte”.