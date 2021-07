María Fernanda Valdés se operará del hombro que le impidió ir a Tokio

“De poder ir, uno puede ir, ¿pero a qué costo? O me iba a parar en la tarima y no iba a poder hacer nada porque el hombro no estaba dando los resultados que nosotros queríamos. Me decían que podía intentarlo, pero son dos semanas sin que debería agarrar la barra y en el levantamiento de pesas es demasiado tiempo”, insistió la oriunda de Coquimbo.

El futuro para María Fernanda Valdés.

La pesista de 29 años ya intenta olvidar la opción de haber disputado sus terceros Juegos Olímpicos y la próxima semana se operará del hombro.

“Aún queda camino y trabajo por realizar. Son obstáculos en nuestro futuro que debemos afrontar de la mejor forma. Lo que tengo que hacer es operarme lo antes posible para volver a la recuperación y empezar nuevamente los entrenamientos”, explicó.

Además, dejó en claro que ya tiene un objetivo grande en mente: ganar una medalla en Santiago 2023 y defender el título panamericano que logró en Lima 2019.

“Chile va a ser sede de unos Juegos Panamericanos y quiero representar a nuestro país de la mejor forma. Si adelantaba la operación, íbamos a llegar mejor, a ganar tiempo“, cerró la levantadora de pesas.