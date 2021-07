El desahogo de Fernanda Aguirre: “Estoy destrozada. Tengo mucha pena, angustia y frustración”

A través de su cuenta en Instagram, la taekwondista chilena Fernanda Aguirre se desahogó tras arrojar positivo en el test de covid-19 y así quedar impedida de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Estoy destrozada. Tengo mucha pena, angustia, frustración. También tengo rabia. Siento que es muy injusto que me hayan arrebatado así un sueño por el que tanto luché y me sacrifiqué yo y todo mi equipo”, aseguró la deportista nacional.

“Estuve con mi equipo entrenando y ninguno de ellos salió positivo. Me hice tres PCR en Uzbekistán, los chiquillos igual. Esos tres salieron negativo, por algo llegué acá a Tokio. Al llegar acá me hicieron el de antígenos y salí positiva. Es como un falso positivo. Es como imposible que hayamos compartido tanto y ellos ni siquiera hayan salido positivo asintomáticos“, lamentó en el video que grabó desde su lugar de confinamiento en la Villa Olímpica.

Fernanda Aguirre no se rinde

Más allá de lo que indica el test, Fernanda Aguirre entregó alivio en cuanto a su estado de salud y recalcó que está en buenas condiciones.

“No tengo ningún síntoma. Estoy en cuarentena en una pieza pequeña, donde no puedo ni siquiera entrenar. Es super penca lo que me pasó, nunca pensé que me iba a pasar algo así. Nadie se lo espera. Obviamente habían probabilidades pero qué lata que me haya pasado a mi, siento que no me lo merezco. Me considero una persona súper resiliente y tengo que salir adelante”, destacó la medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima.

De todas formas, la oriunda de Viña del Mar desarrolla gestiones junto a los dirigentes en Tokio para una última movida que le permita competir en los Juegos Olímpicos.

“Todavía no pierdo la esperanza tampoco. Ojalá me puedan hacer un PCR. Se supone que me pueden hacer un solo PCR y estar 10 días en cuarentena, pero como mis demás compañeros salieron negativo, exigí otro PCR. Espero que se pueda hacer, pero todo depende del Comité Olímpico de Japón, no está en mis manos”, cerró la deportista de 21 años.

Fernanda Aguirre estaba programada para competir en la categoría bajo 57 kilos del taekwondo el domingo 25 de julio.