Fórmula 1: Mira el choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña

Un accidentado arranque tuvo el Gran Premio de Gran Bretaña por la temporada de la Fórmula 1. En la primera vuelta al circuito de Silverstone, dos de los principales pilotos de la categoría, Max Verstappen y Lewis Hamilton, tuvieron un duro choque.

El neerlandés y el británico arrancaron peleando a palmo a palmo en las primeras curvas del recorrido cuando en la novena, llamada Copse, Hamilton topó a Verstappen en el neumático trasero derecho.

Esta situación que provocó el despiste de Verstappen, quien quedó fuera de la competencia. En cambio, tras la correspondiente bandera roja, Hamilton siguió en competencia pero con 10 segundos de penalización por su responsabilidad en el hecho.

El piloto de Red Bull no pudo aprovechar la pole position ante el asedio del británico, quien está segundo en el Mundial de Pilotos tras el neerlandés.

La carrera se mantiene en desarrollo luego del espectacular accidente, que no tuvo mayores consecuencias para Max Verstappen en la Fórmula 1.

De hecho, fue atendido por los comisarios y médicos en pista luego que su vehículo haya roto el muro de la curva en Silverstone. Esta fue la primera vez en toda la temporada en que ambos pilotos, estelares de la máxima categoría del automovilismo, chocaron en pista.

Verstappen's car is untangled from the barriers, lifted onto a pick-up truck and is on its way back to the pits

Well done to all the marshals 👏

