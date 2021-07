“La chilena inmortal”: Pablo Salinas enloquece al mundo de ajedrez durante copa mundial

El pasado lunes 12 de julio comenzó la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, en Krasnaya Polyana, Sochi, Rusia y, entre los 156 jugadores en el Open, 78 jugadoras de la sección femenina y los tres chilenos nos representan, el Gran Maestro Pablo Salinas Herrera protagonizó, según los expertos y fanáticos, la mejor partida del día, del torneo y del año.

El primer torneo de ajedrez presencial en pandemia, donde los test preventivos y los saludos a distancia han sido la tónica, el encuentro del oriundo de Concepción se robó las miradas tras una partida de dos horas donde una triple jugada donde su dama, la pieza más valiosa del tablero, fue sacrificada en tres ocasiones, dando forma a un mate calificado de “espectacular”.

“Tuvo ciertas similitudes con la famosa partida en la que GM Bobby Fischer, entonces con tan sólo 13 años, derrotó a GM Donald Byrne en el Memorial Rosenwald, en 1956”, reseñó Chess.com, portal especializado en el “deporte-ciencia”, que tituló “La Copa del Mundo de la FIDE comienza con una brillantez chilena”.

GM Pablo Salinas Herrera of Chile likely played the Game of the Day vs. the Danish GM Mads Andersen. What a beautiful finish!https://t.co/B45YsNq4q5 pic.twitter.com/w72QJL2lFn

— ChesscomNews (@ChesscomNews) July 12, 2021