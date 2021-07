Phoenix Suns derrotó a Los Angeles Clippers y tras 28 años volverán a jugar las Finales de la NBA

Luego de 28 años, Phoenix Suns volverá a disputar las Finales de la NBA, luego de superar a Los Angeles Clippers por 130-103 en el sexto juego, quedándose con la serie (4-2) y con la Conferencia Oeste.

Chris Paul tuvo una soberbia actuación, anotando 41 puntos, 7 triples y 8 asistencias. Además, será la primera vez que el jugador competirá por el anillo.

“Ha sido tanto trabajo (…) No quería perder este partido. Mi familia está aquí, son tantas emociones”, señaló Chris Paul tras el compromiso.

Luego de una gran temporada, los Phoenix Suns buscarán seguir en la misma senda durante las Finales de la NBA, y ahora esperan rival, el cual saldrá del ganador de la final del Este, en la que Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks van igualados 2-2 en la serie.

The @Suns advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993! #ThatsGame https://t.co/4MnMhcHFMC

— NBA (@NBA) July 1, 2021