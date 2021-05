Al estilo de Pablo Guede: La ruda llegó al básquetbol chileno

El pasado fin de semana volvió la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), tras seis semanas de para producto de la delicada situación sanitaria del país.

Y en el fin de semana del regreso, con once partidos entre sábado y domingo, un equipo tuvo problemas al por mayor para presentarse a sus dos juegos: Municipal Puente Alto, que totalizaba nueve bajas, para visitar a Universidad Católica y al Colegio Los Leones de Quilpué.

Pese a todos sus problemas, el quinteto precordillerano no pidió la suspensión de sus compromisos, completó una planilla y se presentó. Y perdió ambos encuentros. No era extraño que así ocurriera, si se considera que por problemas musculares estaban fuera su máxima estrella, Erik Carrasco, por un desgarro; el símbolo del club Franco Garrido (con un edema), Jorge Pacheco (esguince de tobillo), más dos jugadores que se lesionaron en la misma acción, durante la práctica del jueves: Lorenzo Cifuentes y Álvaro Guzmán.

“Eso último fue mucha mala suerte. Cifuentes hizo un movimiento lateral, se le trabó la pierna y de pasada botó a Guzmán, que al caer chocó con su nariz en la rodilla de Lorenzo”, relató a ADN TOP el entrenador del equipo Pablo Ares. El resultado: edema óseo para uno de los involucrados y fractura nasal para el otro.

Pero faltaba más, porque el viernes, un día antes del reestreno contra la UC, los exámenes PCR habituales que realizan los equipos de la LNB dos veces por semana, arrojaron un caso positivo. Y este arrastró a otros tres basquetbolistas, que fueron aislados de manera preventiva.

“Ya era como mucho. Fue tanta mala suerte, que tuve que llevar una ruda al entrenamiento“, agregó Ares, quien buscó la planta como una forma de ahuyentar las malas vibras. “Me acordé de Pablo Guede en sus tiempos (como DT) de Colo Colo. Yo no creo mucho en esas cosas, pero algo nos está pasando, tenemos una nube negra encima, y hay que recurrir a lo que sea, creer en algo. A ver si ayuda”, remató el coach de los puentealtinos.

¿Dio resultado la ruda? Al parecer, no tanto, porque primero Puente Alto perdió con la Católica por 74-64 y después con Los Leones, por 92-84. No fue todo, porque iniciando esta semana cayeron dos lesionados más: Ricardo Armijo sufrió un desgarro y Félix Ibarra un esguince de tobillo. El primero tiene para tres semanas y el último jugará igual hoy miércoles, en la visita a Quilicura Basket.

“Hemos tenido que citar a juveniles que hace dos meses no entrenaban con nosotros, por las limitaciones de los aforos para cada práctica. El fin de semana fue así y ahora lo mismo, así que iremos a Quilicura con sólo dos adultos y el resto jugadores sub 20, sub 17 y hasta sub 15″, contó un aproblemado Pablo Ares.

Tan complicado ha estado el entrenador, que incluso se pensó en la opción de inscribirlo ante la LNB, para entrar a la cancha y, a sus 43 años, volver a jugar básquetbol, tal como cuando defendía a Liceo Mixto de Los Andes, hasta su retiro en 2003, cuando pasó a ser su DT. “Pero preferí no hacerlo, para que no parezca chacota”, remató Ares.