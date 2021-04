Paulina Vega tras su clasificación a Tokio 2020: “Fue bastante el sacrificio, no es cosa de un año”

La tenismesista nacional Paulina Vega no esconde su felicidad tras haber conseguido ayer, en Rosario, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio tras haber vencido a la mexicana Yadira Silva por 4 sets a 2. Llegó a estar 3-0 arriba, pero la azteca le puso la tarea difícil a la nacional.

“Fue un momento bastante complicado el cerrar ese partido. Al principio era tranquilo, pero Yadira es una jugadora muy experimentada y sabia que debía luchar cada punto, que no me iba a regalar nada. Fue una final bastante emocionante. Se me vinieron muchos recuerdos y años de sacrificio cuando gané“, comentó Vega en conversación con ADN TOP KIA.

La oriunda de San Pedro de la Paz no ocultó su desahogo luego de concretar el regreso a la cita de los anillos luego de su participación en los dobles de Atenas 2004. “Siempre las clasificaciones son muy difíciles. A veces las circunstancias hacen que uno esté más o menos preparada y para esta ocasión tuve el apoyo del Plan Olímpico para desarrollarme en un año complicado para todos, quedarme en Alemania y soñar con esta clasificación olímpica. Se dio como esperábamos. Fue bastante el sacrificio, no es cosa de un año. Y es el esfuerzo de mi familia y la gente que está detrás apoyándome“, aseguró quien está radicada desde el año pasado en Europa defendiendo al Sportunion Kufstein.

De hecho, tras su participación en el Preolímpico Latinoamericano, volverá al Viejo Continente para disputar los playoffs de la liga austriaca pero con la mente ya en los Juegos Olímpicos. “Tenemos que sentarnos con el panel técnico de la Federación y planificar bien de aquí a Tokio la preparación. En lo posible, espero jugar circuitos a nivel mundial si es que se juegan. Hay un torneo en Puerto Rico que es interesante, se va a jugar por equipos. Vamos a ver qué torneos se van a poder realizar, pero seguro que haremos un buen trabajo”, cerró Paulina Vega, que el sábado buscará clasificar a Tokio en los dobles mixtos.