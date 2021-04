Escándalo en Estados Unidos: Jugador afroamericano fue obligado a sentarse entre bananas

Un jugador afroamericano del equipo de fútbol americano juvenil de la escuela Moline, en Illinois, fue víctima de actos racistas, los cuales quedaron registrados en un video.

En dicho material se puede observar como sus compañeros “incitan” a que el jugador afectado se siente en su lugar del vestuario, en donde colgaban racimos de plátano.

Además, se puede escuchar como el que graba las acciones amenaza al jugador para que se siente. “O te rompo las dos piernas”, señaló su compañero.

Según consignó Infobae, la policía de Moline comenzó una investigación por esta situación, revelando que todos eran compañeros de equipo, los cuales ya fueron identificados.

“Independientemente de estos hechos, todos estamos de acuerdo en que es una forma repugnante de tratar a un compañero de equipo, a un ser humano y, sin duda, a un amigo“, puntualizó el jefe de la policía local, Darren Gault.

Este hecho se enmarca en el reinicio de las protestas en contra de los uniformados, luego de que el pasado fin de semana Daunte Wright, joven afroamericano, muriera a manos de un funcionario policial.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to ‘break his knees’ if he didn’t do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe

— Equally Divided (@DividedEqually) April 13, 2021