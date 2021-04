El cierre de Joaquín Niemann no fue el de los mejores en el Masters de Augusta

Había relativas expectativas sobre el cierre de la participación de Joaquín Niemann en el Masters de Augusta, uno de los cuatro principales torneos de golf del mundo.

Es que el sábado tuvo una buena jornada, haciendo historia al pasar el corte, pero el pasado domingo su final no fue el de los mejores.

Su participación lo dejó en el puesto 40 del reconocido certamen con sede en Georgia, lejos de lo que se auguraba tras su jornada sabatina, aunque no se puede negar que selló una histórica participación.

En sus redes sociales, el golfista de Talagante no ocultó su alegría por haber participado en el Masters de Augusta, y escribió lo siguiente, aprovechando de saludar al ganador del torneo, el japonés Hideki Matsuyama.

“Gracias Masters de Augusta por una gran semana. ¡Feliz de ver a Hideki Matsuyama crear historia con su victoria para Japón! Felicitaciones por la chaqueta verde y una actuación sólida”, señaló.

Thank you @TheMasters for a great week. Happy to see #hidekimatsuyama create history with his win for Japan! Congrats on the green jacket and a solid performance 👊🏼 pic.twitter.com/RWLgUTxHXG

— joaconiemann (@joaconiemann) April 12, 2021