PODCAST | Mujeres al Deporte: Nicole Moreno y su dedicación el fitness

Macarena Miranda lidera “Mujeres al Deporte”, programa que destaca el rol femenino en el deporte profesional y amateur.

En este capítulo, la comunicadora conversó con Nicole Moreno, que le dio un vuelco total a su carrera, decidiendo dedicarse al fitness: “desde chiquita he amado el deporte, era atleta pero en el colegio, siempre me gustó. En el 2018-19 me empezó a llamar la atención el fisicoculturismo y el fitness y me gustó la disciplina”.

“Trabajo día a día con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, siendo que no es fácil. Cuesta, hay que tener muy fuerte tu cabeza y tienes que tener muchas energías positivas para realizar la actividad”, agregó Moreno en la conversación.