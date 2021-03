Expertos mostraron su preocupación por la realización de los JJOO: “Es mejor no celebrarlos debido a los riesgos considerables”

La pandemia del Covid-19 sigue avanzando y generando problemas en el mundo. Ante las alzas en las cifras de contagios y de fallecidos en diversos países, expertos han manifestado su preocupación por la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El doctor Norio Sugaya, experto en enfermedades infecciosas en el hospital Keiyu en Yokohama, señaló para The Associated Press que “es mejor no realizar los Juegos Olímpicos, dados los riesgos considerables”.

Además agregó que “los riesgos son altos en Japón. Japón es peligroso, no es en absoluto un lugar seguro”.

Asimismo, el doctor Sugaya manifestó que vacunar al 50% o 70% del público general debe ser un “requisito previo” para la realización de la máxima cita planetaria de forma segura.

En tanto, desde el Gobierno y el comité organizador han indicado que la vacunación “no es un requisito”, aunque han llamado a los más de 15 mil atletas olímpicos y paraolímpicos a inocularse antes de viajar.

“Decenas de miles de extranjeros ingresarán al país, incluidos los medios de comunicación, en un corto período de tiempo”, sentenció el experto, añadiendo que en los JJOO “los desafíos van a ser enormes”.