Isidora Letelier, nadadora del Team Chile: “Somos bastantes jóvenes pero no por eso tenemos menos nivel. Estamos muy bien preparadas”

Las seleccionadas chilenas en nado sincronizado vienen de conseguir un cuarto lugar en el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Pese al buen logro, las ocho deportistas nacionales sufrieron un masivo contagio de coronavirus.

“A diferencia de Chile, acá son muy poco rigurosos con las medidas y protocolos. Cuando llegamos no nos hicieron ningún PCR, entonces dentro de la competencia hubo gente contagiada pero no sabíamos, además que dentro del agua no usamos mascarilla“, explicó Isidora Letelier en diálogo con Macarena Miranda por Mujeres al Deporte de ADN.

Pese a la situación que afectó solo a las representantes chilenas, Letelier rescató el buen desempeño del grupo en el certamen, considerando que eran las competidoras de menor edad. “El equipo es muy chico porque la mayoría de la selección adulta se retiró. Somos bastantes jóvenes pero no por eso tenemos menos nivel. Estamos muy bien preparadas”, afirmó.

“Nosotras entrenamos ocho horas al día. En la mañana a veces partimos a las 6:00 am en el gimnasio, luego algunas se van a trabajar o a estudiar, y después nos juntamos otra vez en la piscina en la tarde”, comentó Isidora, quien también es estudiante de Enfermería.

Con respecto a los próximos objetivos, la capitana de la selección de nado sincronizado señaló que “como meta a corto plazo están los Panamericanos de Santiago 2023. Con Natalie Lubascher íbamos a ir a los Preolímpicos, pero después ella se retiró y luego no fue viable”.