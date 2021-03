El equipo chileno de natación artística sufrió un brote de covid-19

En el Sudamericano de Deportes Acuáticos, que se desarrolla en Buenos Aires, no todo han sido noticias positivas para la delegación chilena. Una de las novedades que presentó nuestro país fue la selección de natación artística, que terminó en el cuarto lugar. Sin embargo, todas las integrantes del equipo se contagiaron de covid-19.

En un principio, fueron 3 las nadadoras que arrojaron positivo en el test PCR. Ellas debieron quedarse haciendo cuarentena en Argentina. Y las 8 restantes deportistas que participan del equipo fueron diagnosticadas con coronavirus a su regreso al país. Una de las que alcanzó a volver a Chile es la más experimentada del equipo, Isidora Letelier.

“No tenemos ni idea de cómo nos contagiamos porque ninguna persona de la organización allá o de otros países salieron positivos. No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado. Igual siempre andábamos con la mascarilla puesta, solo nos la sacábamos para competir y meternos al agua. Nunca salimos del recinto. Fue muy raro”, aseguró en conversación con ADN TOP KIA.

La nadadora apunta a las escasas medidas sanitarias en torno a la organización del Sudamericano. “De parte de la organización del campeonato, no era 100% como nos dijeron que sería: una burbuja, en que no se podía salir. Nos dijeron eso pero nunca hubo nadie ahí para ver que realmente no se hiciera. La gente podía salir del hotel cuando quisiese. Nosotras no lo hicimos. Teníamos muy considerado que eso no se podía hacer y era un peligro. Sé que otros países salieron y nadie les dijo nada”, complementó Isidora Letelier.

Aún cuando las chilenas fueron las únicas en contagiarse de covid-19 entre más de 350 deportistas de todo el continente, en el entorno de la delegación nacional insisten en la falta de precauciones de parte de la Confederación Sudamericana de Natación. Condiciones que, señalan, no se cumplieron, según apuntó Soledad Rovira, madre de dos gemelas que integran la selección de natación artística y que se quedó en Buenos Aires acompañando a las tres que están aisladas en el hotel.

“Nos dijeron que estaban todas las medidas de seguridad y que cada delegación se iba a quedar en un hotel diferente a la otra para evitar la interacción con otros equipos. Pero nos dimos cuenta que todas las delegaciones estaban alojadas en el mismo hotel. Ellas siguieron a rajatabla todos los protocolos, usaban mascarilla siempre salvo cuando había que comer. Y en esos momentos compartíamos los salones de desayuno y almuerzo con las otras delegaciones“, sostuvo Rovira en conversación con Ciudadano ADN.

En paralelo, quienes se quedaron en Buenos Aires acusan falta de ayuda de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos ya que tanto su presidente, Marcos Jara, como la controller, Gema Guenchur, se regresaron a Santiago sin dar ningún tipo de apoyo concreto a las deportistas contagiadas.