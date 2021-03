Team New Zealand mantiene su hegemonía y se quedó con la Copa América de Vela

Durante esta jornada, el Team New Zealand hizo valer su papel de favorito y se quedó con la Copa América de Vela tras vencer por un marcador de 7-3 al Luna Rossa.

Tras un duro inicio de campeonato, el barco neozelandés agarró confianza y desniveló en la 36a edición del certamen, remontando un marcador de 3-2 en contra en la final y quedándose con el título.

Esta es la cuarta Copa América conseguida en su historia (1995, 2000 y 2017) y mantiene la hegemonía en la competición.

El Team New Zealand ha disputado seis finales en las siete ediciones celebradas, y se sigue con la tónica de que nunca el Challenger of Record, el primer desafiante (en esta caso Luna Rossa), ha sido campeón.

“The America’s Cup is once again New Zealand’s Cup” 🏆 @EmiratesTeamNZ #EarnTheFern #KoTatauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/U5p7a6Xkkj

— The New Zealand Team (@TheNZTeam) March 17, 2021