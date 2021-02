Claudio Lucero tras anuncio del fallecimiento de Juan Pablo Mohr: “Todo accidente es falla humana, esas montañas hay que planificarlas bien”

Durante esta jornada el gobierno de Pakistán dio por fallecido al montañista chileno Juan Pablo Mohr junto a sus dos compañeros, Ali Sadpara y John Snorri, quienes se encontraban en expedición en la montaña K2, la segunda más difícil de escalar después del monte Everest.

Siendo esta una triste noticia para el deporte nacional, Ciudadano ADN conversó con Claudio Lucero, quien es montañista, escalador, rescatista y entrenador chileno. Explicó que a nivel internacional “se esperan 6 días, se buscan 6 días, después se da por muerto, ya sea en el mar, en la montaña o en la selva“.

Pero en la montaña “siempre, cada muerte, tiene un halo de misterio. ¿Qué pasó? ¿Se podían haber refugiado en algún lugar? Yo pienso, primero, que no puedo emitir un juicio sobre la asunción que hacían estos hombres, porque no sé qué tan equipo eran, qué tanto tiempo se conocían para intentar una montaña de esa envergadura”.

“Segundo, no sé qué apoyo tenían, si llevaban termos con café o con té, si llevaban agua. Tercero, no sé realmente qué vestimenta tenían para poder capear el temporal, el mal tiempo o pasar una noche al intemperie en estas montañas, el clima es muy inestable, porque siempre hay un coletazo de Asia, por lo tanto, yo no tengo muchos elementos de juicio para poder opinar, pero es obvio que nadie, absolutamente nadie, puede pasar una noche a la intemperie a esa altitud”, analizó Lucero.

Sin embargo, “sí sé que después de la primera noche, que ya no fue encontrado, que él no volvió al campamento, la cosa era grave. Yo no creo en la suerte, ni en los milagroso. Conozco uno solo caso que pasó una noche casi en la cumbre de un ochomil, fue un día muy excepcional, porque en la noche él tuvo cerca de 10 grados, 12 grados bajo cero, una temperatura totalmente soportable para la vestimenta que uno lleva”.

Por lo tanto, continuó Lucero, “no tengo elementos de juicio para juzgar dónde fue el error, pero sí quiero señalar con énfasis que todo accidente es falla humana, esas montañas hay que planificarlas bien, hay que tener un equipo de apoyo, un equipo de acceso, un equipo de abastecimiento, porque ya tenemos antecedentes que uno de los mejores escaladores del mundo, un grupo de los mejores escaladores del mundo, murió en el K2 porque estaban arriba, bajando de la cumbre y los pescó un temporal que no podíamos descender y obviamente la gente muere a esa altitud por inanición”.

De esta manera, Claudio Lucero recalcó, al cierre, que escalar esta montaña es un “toma de decisión en la que hay que discutirla en el equipo, por algo somos un equipo, y lo vemos, nos escuchamos mutuamente, vemos los pros y los contras, el K2 es una montaña difícil es uno de los ochomiles más difíciles y además, tiene un clima muy inestable”.