Tess Strellnauer, presidenta Anjuff: Muchas veces las decisiones son tomadas por personas que no están al tanto de la realidad del fútbol femenino

En los últimos años, el fútbol femenino en Chile ha comenzado a tener una mayor vitrina y ha despertado el interés de la gente. La Copa América disputada en nuestro país el 2018 y la participación de la selección femenina en el Mundial de Francia 2019 fueron grandes plataformas para el impulso de la actividad.

La presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff), Tess Strellnauer, conversó con Mujeres al Deporte de Radio ADN, respecto al “boom” del fútbol femenino, el balance del año pasado y las proyecciones de la rama.

“El 2019 fue un año muy importante para el fútbol femenino. Todo el boom que venía del año anterior por la Copa América, después el Mundial, además de que la selección masculina no clasificó a Rusia 2018, significó que pudimos tener la porción de fútbol con las mujeres”, comenta Strellnauer.

La presidenta agrega que “fue muy bonito y nosotras para el 2020 esperábamos algo así, pero llegó la pandemia y obviamente se frenó mucho. Iba a ser el año de la Copa Libertadores en Chile y de mayor importancia al campeonato nacional. En un comienzo había mucha incertidumbre pero el balance del año es ligeramente positivo porque se pudo jugar el torneo de la Primera A y se transmitieron muchos partidos por televisión abierta”, complementa.

Con respecto a la dificultad para hacer cambios significativos que aporten al desarrollo del fútbol femenino, Strellnauer plantea que “con la ANFP tenemos una relación muy colaborativa, entendiendo que el momento en el que está el fútbol, tenemos que tener un trabajo mucho más en conjunto, pero somos muy conscientes que en la toma de decisiones, estas muchas veces son tomadas por presidentes o personas que no están al tanto de la realidad del fútbol femenino o que no está dentro de sus preocupaciones el desarrollo de este. Eso dificulta mucho el avance”, expresa.

En cuanto a los requisitos que debería exigir el ente rector del fútbol chileno, la presidenta de la Anjuff manifiesta que “la ANFP debería generar más exigencias a los clubes para que tengan sus ramas femeninas. No se puede depender de la voluntad de los directivos de turno. En el fútbol femenino estamos en un nivel tan inicial, que las cifras necesarias no son altas, no es nada del otro mundo. Una de las cosas más importantes es la transmisión de los partidos, es lo primero que hay que hacer para que la gente conozca y se interese en la actividad. Lo que se logró el año pasado, si bien fue muy corto, esperemos que marque un hito”, dice Strellnauer.

La proyección de la presidenta para el fútbol femenino en 2021 es que “arranque con mucha más fuerza, que sigamos viendo el crecimiento de lo que pasó el 2019. En teoría, deberíamos tener la Copa Libertadores a fin de año, el repechaje olímpico contra Camerún y esperamos el crecimiento del campeonato nacional. El año pasado solamente pudo jugar la Primera A, una categoría entera (Primera B) no pudo jugar el 2020 y nosotras con las jugadoras queremos mucho que podamos volver a la normalidad del fútbol femenino, y tener funcionando esas dos divisiones con casi mil futbolistas a lo largo de todo Chile”, espera Strellnauer.

Además, comenta que la Anjuff tiene distintos proyectos para este año. “En primer lugar es el lanzamiento del protocolo contra el acoso, el abuso sexual y la protección de las jugadoras, el que será muy específico para las futbolistas y el contexto del fútbol femenino. Es importante que desde la asociación protejamos a las jugadoras. Otro gran proyecto es una radiografía al fútbol femenino. Nadie ha hecho un levantamiento de datos para conocer la realidad de la actividad. Nosotras haremos un catastro para saber en qué estamos”, finaliza Strellnauer.