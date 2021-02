El crudo relato de la última persona que vio a Juan Pablo Mohr y sus acompañantes en el K2

La preocupación crece cada minuto que pasa en Pakistán. Más de 50 horas han pasado desde la última comunicación del alpinista chileno Juan Pablo Mohr y sus dos acompañantes, quienes buscaban llegar a la cumbre del K2, la segunda montaña más alta del mundo con 8.211 metros.

El nacional perdió comunicación con el Campo 3 del lugar, y este domingo se conoció el relato de la última persona que vio a los tres montañistas antes de tener que separarse.

Sajid Sadpara, hijo del pakistaní Ali Sadpara quien junto a el islandés John Snorri y el chileno Mohr buscaban la cima de la montaña, conversó con los medios locales y relató lo último que vio antes de tener que separarse del grupo.

“En la noche del 5 de febrero iniciamos el ascenso a la cumbre del K2. Mi padre me dijo que utilizara el oxígeno para las emergencias, pero cuando utilicé la máscara me di cuenta que el regulador goteaba, dejándolo inservible”, agregando que debido a ese problema, tuvo que volver al Campo 3, dejando a los tres escaladores en el sector conocido como “Cuello de Botella“, a solo 400 metros de la cima.

En lo mismo, agregó que “el equipo de mi padre no tenía un walkie-talkie, por lo que no podían ser contactados. Cuando llegué al C3 me puse en contacto con el CB para avisar que me quedaría en el C3 y así prepararles té y agua cuando descendieran de la cima”.

“Si pasan más de dos o tres días, las posibilidades de que algún ser humano sobreviva a una altitud de más de 8.000 metros con la severidad del frío son escasas“, cerró Sadpara.

Las labores de búsqueda se retomaron este domingo en Pakistán con dos helicópteros que son capaces de pasar los 7.000 metros de altura, pero las condiciones climatológicas han hecho complejo el escenario teniendo en cuenta los 50° Celsius bajo cero y vientos de hasta 100 K/h.