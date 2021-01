Marco Oneto y su autocrítica: “Creo que hemos llegado a un tope con esta generación”

Marco Oneto, histórico deportista de balonmano nacional realizó una dura autocrítica del equipo en medio de la participación en el Mundial de Egipto.

El chileno conversó con El Mercurio y lamentó los resultados en la fase de grupos y aseguró que como equipo, ya no dan abasto con los nombres experimentados. “Creo que hemos llegado a un tope con esta generación. Podemos luchar y conseguir finales panamericanas, pero necesitamos recambio para ganarlas y mantenerlas”.

El exFC Barcelona aseguró que los triunfos morales deben quedar de lado para obtener mejores resultados. “Estoy viejo para seguir con el que ‘luchamos y no ganamos’. No me sirve, no es un consuelo para mí. Ante Macedonia era un partido para ganar”.

Uno de los puntos que deben mejorarse a su juicio, es el fortalecimiento de la competencia nacional. “Mientras no tengamos una competencia fuerte, vamos a seguir dependiendo de cuatro o cinco jugadores que están en Europa, si es que. Porque hay que ser sensatos de que el grueso de los que tenemos en Europa no juegan a un primer nivel internacional, pues no disputan la Champions”.