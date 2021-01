Yasmani Acosta y Santiago 2023: “Estar en lo más alto del podio, con el pueblo y el país apoyándome, sería muy emocionante”

Yasmani Acosta partió con el pie derecho el 2021 y tras vencer en la final de la categoría superior a los 130 kilos al azerbaiyano Sabah Shariati, se quedó con el torneo de lucha realizado en Niza. Terminada la competencia, el deportista conversó con ADN Deportes y destacó que no tuvo mayores problemas y que se estaría recuperando bien.

“No tuve ningún inconveniente. Solamente fue que enfrenté a un rival que ya había enfrentado anteriormente y no me había ido bien. Pero está vez tenía más ganas y las cosas funcionaron bien a pesar de que no estaba al 100% de la operación. Estamos comenzando el año y a medida que pase el tiempo la operación va a ser más fuerte y voy a llegar mejor, bien preparado a los JJ.OO”, explicó.

Además, Acosta indicó que fue una buena oportunidad para corregir sus debilidades de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2021: “Fue un paso más para medir errores, estrategias y cosas que tengo que ir mejorando durante todo este tiempo. Junto a mi entrenador, que considero que es el mejor del mundo y yo lo tengo a mi lado, tengo que aprovecharlo al máximo para ir mejorando todos estos errores y estas cosas que me hacen crecer más como deportista y como persona”, expresó.

Pero sus aspiraciones no se quedan sólo en Francia, ni en Tokio, sino que el luchador tiene los objetivos muy claros para su próxima competencia en casa, que serían los Juegos Panamericanos 2023 que se realizarán en Santiago.

“Me pongo como pronóstico estar en lo más alto del podio y ganar la medalla de oro. Me gusta exigirme al máximo. Y creo que estando en Chile, donde está todo el público, el pueblo, el país apoyándome, creo que sería muy emocionante y se viviría de una forma mucho más rica, más agradable”, señaló Acosta.

Luego de ganarle a Shariati, que es un medallista olímpico (obtuvo la medalla de bronce en los juegos olímpicos de Río de Janeiro en el 2016), el deportista se para con fuerza para enfrentar las competencias que le esperan. Antes de Japón, su calendario deportivo apunta dos torneos más como antesala de la cita asiática.