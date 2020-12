NBA cursó millonaria multa a James Harden por no respetar los protocolos sanitarios

El escolta de los Houston Rockets, James Harden, fue multado por la NBA con US$50.000 (unos 36 millones de pesos) por no respetar los protocolos sanitarios tras ser captado compartiendo en un club nocturno sin mascarilla.

De acuerdo a las medidas adoptadas por la liga de básquetbol estadounidense, los jugadores tienen prohibido asistir a bares, salones o clubes y participar en reuniones sociales de más de 15 personas.

El jugador explicó mediante redes sociales que acudió al evento de una amiga, cumpliendo siempre la normativa sanitaria, publicación que posteriormente fue borrada. “No importa cuántas veces la gente intente arrastrar mi nombre debajo, no puedes. Lo real siempre termina en la parte superior”, señaló.

Recordemos que a un día del comienzo de la nueva temporada, la NBA debió suspender el compromiso entre los Houston Rockets y Oklahoma City por un posible brote de Covid-19, luego de que tres jugadores de los Rockets dieron positivo o inconcluso en sus exámenes.

Tonight's game between the Oklahoma City Thunder and the Houston Rockets at Toyota Center has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/Qn0hXlxCZr

— NBA (@NBA) December 23, 2020