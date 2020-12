Massú y su relación con Thiem: Es clave tener una cercanía para que la dupla sea exitosa

Nicolás Massú ha sido uno de los deportistas chilenos más simbólicos para todas las generaciones, debido a su exitoso palmarés, además de ser un ejemplo de esfuerzo.

En conversación con el sitio web de la ITF, el chileno detalló su relación con Dominic Thiem, tenista al cual entrena. “Para mí, es clave que tengas una relación cercana con tu jugador para que la dupla tenga éxito. Nos respetamos el uno al otro y trabajamos en mejorar cuando él lo necesita”.

De paso, explicó la sacrificada vida que ha tenido que lidiar para poder consolidar su buen presente como entrenador. “El tenis es un deporte individual, mentalmente estás tú solo. He entrenado en academias desde muy temprana edad, así que mis entrenadores me enseñaron cómo lidiar con el estrés. Por eso tengo un carácter tan aguerrido y siempre he peleado hasta el final. Para los sudamericanos es díficil: no tenemos tantos torneos aquí, tenemos que viajar desde que somos muy jóvenes”.

El nivel alcanzado por el austríaco, quien ganó este año su primer Grand Slam en el US Open, logró una histórica nominación (por segundo año consecutivo) a Massú al premio como Mejor Entrenador del Año por parte de la ATP.