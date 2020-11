Chile será sede de la Copa Panamericana de Hockey Césped en 2022

El hockey césped chileno recibió una buena noticia en las últimas horas luego que nuestro país fuera oficializado como sede de la Copa Panamericana 2022 de la especialidad, tanto en damas como en varones.

El campeonato se disputará entre el 20 y 30 de enero del 2022 y será la inauguración oficial de la cancha que ya se está construyendo en el Estadio Nacional. Dicho recinto debería estar terminado el último trimestre del 2021, con lo que llegaría a tiempo para albergar el campeonato.

“Esto ha sido parte del sello que hemos tratado de impulsar para traer hockey de primer nivel a Chile y que niños y niños puedan entusiasmarse e inspirarse con los atletas de primer nivel mundial. Y es una posibilidad de disputar en casa y con nuestro público ganar un cupo directo por primera vez a un Mundial adulto es una oportunidad sin igual”, aseguró el presidente de la Federación Chilena de Hockey Césped, Walter Kramer.

En la última edición de la Copa Panamericana, en Lancaster el 2017, el seleccionado femenino fue subcampeón y perdió el título con Argentina por 4-1. Mientras que los varones fueron sextos. El desafío será mayor en 2022, considerando que sólo el campeón obtiene el cupo planetario.

📣 We are happy to announce 2022 PAN AMERCIAN CUPS in 🇨🇱 Santiago, Chile! #PanamCups #PAC2022 #Chile @chile_hockey pic.twitter.com/sQDHl7bQJ9

— PAHF – Pan Am Hockey (@PanAmHockey) November 12, 2020