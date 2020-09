Nicolás Carvacho tras su llegada al básquetbol europeo: “La meta sigue siendo la NBA”

Una de las figuras más promisorias del básquetbol chileno, Nicolás Carvacho, optó por iniciar su carrera profesional en Europa, firmando por el BC Rilski Sportist, equipo de la primera división de Bulgaria.

El poste de 23 años y 2,11 metros de estatura, a la espera de concretar su viaje a Europa, se manifestó emocionado por la posibilidad de firmar su primer contrato como jugador considerando que su carrera la desarrolló a nivel universitario en Estados Unidos.

“Me siento tremendamente bendecido y agradecido de cumplir mi sueño de ser basquetbolista profesional. Me tomó mucho trabajo duro, dedicación, pasar por altibajos que no me tiraron para abajo. Me mantuve firme buscando mis objetivos y sueños”, aseguró en conversación con ADN TOP KIA.

Carvacho sumó dos temporadas brillantes en la NCAA, transformándose en el máximo reboteador histórico de su universidad, Colorado State, superando los mil puntos y mil rebotes en su carrera universitaria. Además, sumó 14 “dobles decenas” (partidos con más de 10 puntos y 10 rebotes) en el último año. Todas estadísticas que lo hacían candidato al Draft de la NBA, pero la pandemia por el covid-19 lo llevó a tomar otra decisión.

“No hubo entrenamientos con los equipos ni Liga de Verano de la NBA. Fue un gran desafío seguir entrenando en cuarentena. La NBA sigue siendo la meta. Tengo mucha confianza en mis agentes y mi familia. Me dijeron que fuera a Europa para estar listo. Estar un par de años es una gran posibilidad de probarme y mostrarme al mundo”, sentenció “Big Chile”, como lo llamaban en Colorado a Nicolás Carvacho, quien espera aprovechar de mostrarse tanto en la liga local como en la la FIBA Europe Cup.