Cambio de fecha: El Ironman de Pucón podría reagendarse para marzo de 2021

El 2020 comenzó sin una de las pruebas emblemáticas del verano deportivo nacional, el Ironman 70.3. La inseguridad post estallido social impidió a los organizadores dar garantías a los deportistas. Y de cara al 2021, el coronavirus tiene nuevamente a la competencia en incertidumbre respecto a si se va a desarrollar o no.

“Como organizadores estamos ya solicitando los permisos para que el 10 de enero podamos levantar este evento. La contingencia nos tiene complicados, no sabemos en qué vamos a estar el 10 de enero. Estamos haciendo seguimiento de lo que está pasando con las carreras Ironman 70.3 en el mundo. Tenemos que esperar un tiempo, no más allá del 1 de octubre, para ya dar una señal más clara“, aseguró Guido Cornejo, gerente comercial del Club Deportivo Universidad Católica, organizador del evento, en conversación con ADN TOP KIA.

De todas formas, en el CDUC tienen un plan B. “A lo mejor si lo logramos hacer no va a tener el tamaño, ni la dimensión ni las características de los eventos que hemos hecho en los últimos años, pero sea como sea hay que intentar hacerlo, sacarlo adelante. Si no es en enero, hacerlo no más allá de marzo. Estamos haciendo todas las tratativas para no perder un año más. Para nosotros es muy importante hacerlo“, sentenció Cornejo.

En paralelo, otro de los temas que nos preocupa es la construcción del nuevo gimnasio en San Carlos de Apoquindo. “El sueño es ver finalizado este recinto. Tenemos toda la fé en que a más tardar en marzo del próximo año ya podríamos estar operando ahí. Está avanzado en un 80%, recién hace dos semanas se pudo volver a incorporar la empresa constructora para definir los detalles de la terminación. Esperamos en enero iniciar una marcha blanca y ya en marzo albergar el voleibol, básquetbol, natación, triatlón y nuestras oficinas, además de un laboratorio deportivo“, complementó Guido Cornejo de cara a la nueva infraestructura deportiva, la que también tendrá un centro de eventos para 1000 personas en el zócalo del recinto.

Con el gimnasio operativo, Universidad Católica podrá ejercer su localía en la Liga Nacional de Básquetbol con propiedad, como lo hiciera décadas atrás en Santa Rosa de Las Condes. Y con ello, el regreso de eventos emblemáticos de esta disciplina, como el torneo solidario “Encestando Una Sonrisa”.

“Siempre está como uno de los desafíos pendientes. El basquetbol volverá a tener su casa propia y ahí vamos a poder hacer muchas actividades, no solo a nivel profesional, sino a nivel escolar y de otras categorías. Esperamos volver a tener ese mega evento. Paul Garland (ex jugador de la UC y creador del evento)sigue entusiasmado con re editarlo y esperamos volver a hacerlo”, cerró Cornejo, quien a la espera de nuevas definiciones y actividades deportivas, promueve el desarrollo de actividades telemáticas.

Un ejemplo de ello es el conversatorio internacional programado para el próximo martes 8 de septiembre. Titulado “El Deporte Universitario; Experiencias desde Iberoamérica”, contará con la participación de destacados panelistas internacionales provenientes de España, México y Chile.