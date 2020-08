Usain Bolt está en cuarentena preventiva, luego de haber celebrado su cumpleaños

Usain Bolt está en su casa en Kingston guardando cuarentena, esperando el resultado de PCR por la posibilidad de haberse contagiado de coronavirus en su fiesta de cumpleaños.

El pasado viernes, el jamaicano celebró su 34 años. En la celebración, según se puede ver en algunos videos, no se respetaron la distancia social y prácticamente no se usaron mascarillas.

Ante los rumores sobre que el medallista olímpico habría dado positivo, Usain Bolt decidió subir un video en sus redes sociales para explicar su situación. “Me acabo de despertar y, al igual que todos, al mirar las redes sociales, he visto que dicen que se confirma que tengo Covid-19. Me hice una prueba el sábado para irme porque tengo que trabajar”, comenzó diciendo.

“Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré en casa por mis amigos. Además, no tengo síntomas, pero me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo. Hasta entonces, sólo para estar seguro, estoy guardando cuarentena yo solo, simplemente para estar tranquilo y que la gente de ahí afuera sepa que está segura”, sentenció.