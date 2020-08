Jovenes promesas: Golfistas chilenos quedaron top 10 en Mundial US Kids

El golf chileno no solamente se reduce al exitoso paso de Joaquín Niemann en la máxima categoría de este deporte, el PGA Tour, sino que hay también muchos jóvenes nacionales que se proyectan en esta disciplina.

Unos que ya destacan en Norteamérica son los hermanos Simón y Martín Bustos, quienes terminaron en el décimo lugar de sus respectivas categorías en el US Kids World Championship, disputado en Pinehurst, Carolina del Norte.

La particularidad de ellos es que Martín tiene 8 años y Simón apenas 6. Ambos, de todas formas, ya habían tenido experiencia en mundiales infantiles de golf y ahora consiguieron su mejor resultado histórico, fruto de su talento y apoyo familiar. “Se esforzaron mucho. Nos vinimos un mes y medio antes a preparar el torneo y jugaron 6 torneos de preparación en Atlanta. Esto superó todas nuestras expectativas”, narró Ignacia Marín, la madre de ambos jóvenes golfistas, en conversación con ADN TOP KIA desde Estados Unidos.

Martín Bustos juega desde los 5 años y es número 1 de Chile en su categoría. Llegó a estar quinto en el mundial, pero el top ten es su mejor participaciones que ya acumula a su edad. Si su nivel ya es precoz, lo de su hermano Simón es lo es aún más: juega desde los 3 años, es su segundo mundial y ganó los 6 torneos de preparación que jugaron en la US Kids Series.

“Están muy motivados con el deporte, tienen muchos amigos y les encanta competir. Como padres, felices de apoyarlos. Estamos viviendo nuestro sueño, acompañarlos en el deporte, y queremos seguir apoyándolos todo lo que podamos“, contó entusiasmada Ignacia Marin.

El deporte lo llevan en la sangre, ya que su padre es el ex tenista profesional Óscar Bustos, quien fue top 350 del mundo viniendo del circuito universitario en Estados Unidos. “Ninguno de los dos jugamos golf. Él vio una película en Netflix llamada “The Short Game”, donde muestran este torneo mundial y dijo “yo quiero que mis hijos vayan ahí”. Yo no sabía ni las reglas. He ido aprendiendo en el camino. Yo soy la caddie de Martin y Óscar el de Simón. Se genera algo muy entretenido familiarmente”.

Tanto Martín como Simón Bustos entrenan en el Club de Polo San Cristóbal, al alero de la EM Academy. Su entrenador es Eduardo Miquel, quien también dirige la carrera de Joaquín Niemann. Vínculo evidente y que ilusiona a los padres de estos prodigios del golf nacional. “Su sueño es ir al PGA Tour. Si vamos a llegar o no nadie lo sabe porque son muy chicos aún pero para allá vamos. Intentaremos como sea que lleguen ahí, pero también hay otras alternativas como estudiar en Estados Unidos. El deporte te abre muchas puertas”, cerró entusiasmada su orgullosa madre, Ignacia Marín.