“Marcianitas” quieren estar en Santiago 2023: Queremos competir y darle otra alegría a Chile

Aunque en la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 dicen ir avanzando en los plazos para, a fin de año, iniciar los trabajos de infraestructura, hay una definición que genera inquietud entre los deportistas: la lista de disciplinas que serán incluidas en la instancia.

Sorprendentemente, una que, de momento está quedando al margen es el hockey patín. Situación que ha impulsado una campaña por parte de las “Marcianitas” para ser consideradas. “Estamos haciendo mucha fuerza por redes sociales y hoy se envió una carta a la Ministra del Deporte para que nos escuche y nos dé las explicaciones. Es un campeonato muy importante, nunca se ha hecho un torneo de esta magnitud. Creo que por los resultados que le hemos dado al país deberíamos ser consideradas“, aseguró Catalina Flores, una de las grandes exponentes de la disciplina, en diálogo con ADN TOP KIA.

“Por lo que sabemos, es porque no tenemos los 21 países necesarios para ser incluidas en los Panamericanos, pero hay otros deportes que no los tienen y si están. Y el país, en su rol de organizador, puede hacer excepciones. Somos terceras del mundo, podio y medalla segura a nivel panamericano. Esperamos se revierta esta situación y pido ayuda a todos a que hagan fuerza con nosotras. Queremos competir y darle otra alegría a Chile” insistió la jugadora de 21 años.

Atacante de un seleccionado que ha sido bronce en el Mundial de Francia 2014, quintas en el Mundial desarrollado en Iquique el 2016 y terceras en los World Roller Games de España 2019, Catalina Flores no quiere perder el foco en los objetivos con la selección. “Siempre estamos luchando y nos falta un pequeño empujoncito para ser campeonas del mundo. Seguimos enfocadas, pensando en que esto se pueda revertir. Si no, tenemos un Panamericano en Miami (reprogramado para septiembre del 2021) y en dos años más los World Roller Games en Argentina (noviembre del 2022, en San Juan). En ese último torneo tenemos puesta mucha ilusión, vamos a ser casi locales. Miramos hacia el futuro pero esperamos que en 2023 podamos jugar en nuestro país”.

La aún delantera del Vila-Sana cumplió 5 años en la liga de hockey patín en España y está desde marzo confinada en Santiago ante la suspensión del torneo. Instancia que mantiene su futuro en incertidumbre. “Estoy en conversación con un club grande de España, sería un paso importante en mi carrera. Pero sabemos que los clubes están muy golpeados económicamente en Europa, así que tampoco descarto la posibilidad de quedarme medio semestre en Chile. No lo veo como retroceso, sino retroalimentarme para volver con más fuerza. Me queda mucha carrera deportiva. Pero no hay nada seguro por todo lo que se vive en este momento”.

¿Y cómo ha llevado la cuarentena en la capital? “Estoy totalmente encerrada. No me he puesto los patines desde marzo, estoy desesperada por ponermelos un ratito. Sigo entrenando el físico, con psicólogo deportivo. Es muy complicado sobrellevar todo y él me ayuda bastante a seguir motivada. Si se puede volver a entrenar, con todas las medidas, sería espectacular. Es difícil no entrenar como corresponde”, cerró una de las “Marcianitas” con mayor proyección internacional.