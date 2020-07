Joven deportista chileno batió récord nacional de esquí náutico en Estados Unidos

En Estados Unidos, el Team Chile de esquí náutico ha podido volver a competir, puntualmente en el Open de Tuscaloosa. Fue ahí donde el miembro más joven de la delegación, Martin Labra, logró un espectacular regreso a la actividad.

En Alabama, Labra, de solo 14 años, batió el récord de Chile adulto en la categoría figuras. Tras dos impecables pasadas por la pista norteamericana, el joven deportista completó un puntaje de 10.410 puntos, superando los 10.270 que el multicampeón Felipe Miranda tenía como registro desde 2013.

“Me sentí muy feliz con el récord. La verdad es que no estaba pensando en eso sino en la pasada que estaba haciendo. Lo venía haciendo hace tiempo, me sentí cómodo. Las condiciones estaban perfectas, me vino a favor. El agua era muy rica para hacer figuras y se me dió todo. Aproveché la oportunidad para hacer la marca”, sentenció Martín Labra, que con su gran registro ganó la competencia de figuras.

El registro del récord del joven esquiador lo hizo, vaya ironía, Rodrigo Miranda, el hermano de “Pipe”, poseedor del mejor puntaje hasta el gran rendimiento de Martin Labra. Los Miranda también formaron parte del grupo de 6 esquiadores que regresaron a las competencias en Norte América, grupo que completaron otro miembro de la dinastía de los Miranda, Cristóbal, además de Vicente y Sebastián Tizza.