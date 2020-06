“Yogurt de Mora” en plena recuperación: “Estuve realmente muy asustado”

Suena uno de los celulares en la oficina de ADN Deportes. Es una videollamada. Al otro lado de la comunicación, la imagen es inequívoca: quien marca es Exequiel Carvajal, el popular Yogurt de Mora, desde la sala de recuperación de la Clínica Indisa. “No me han dicho que no use el teléfono, no creo estar saltándome ningún protocolo”, dice.

Se le ve más delgado, con barba y tiene una naricera para el apoyo de oxígeno. “Quiero agradecer a través de ustedes las enormes muestras de cariño que he recibido en estos difíciles días”, comenta.

Recibió cientos de muestra de apoyo, ¿se alcanzó a dar cuenta?

“Al principio no mucho porque me agravé bastante rápido. Entonces mi teléfono lo manejaba mi señora y ahora me cuenta que diariamente recibía decenas de mensajes. Esta videollamada, por ejemplo, la estoy haciendo desde el teléfono de una de mis hijas. El mío está colapsado, tiene más de 200 whatsapp pendientes. Ya tendré tiempo de contestarles a todos“.

Gracias por esta llamada, Yogurt

“Es que sé que estuvieron muy pendientes. Un primo de mi mamá escuchó en la radio ADN que yo estaba enfermo y al poco rato toda mi familia por ese lado estaba acá en la clínica apoyándome. La noticia se multiplicó en muchos lados, en los medios, salió en Séptimo Game, en las redes sociales. Estoy muy agradecido de todos”.

Los referentes estuvieron diariamente preocupados de su salud.

“El ‘Chino’ se portó extraordinario. También Massú y González. Mandaban mensajes o videos prácticamente todos los días. También Garín y su familia, el resto del equipo de Copa Davis, todos los cabros, el equipo médico, sin excepción. Quiero agradecer a la gente del tenis, de los clubes y a muchos que quizá no me conocen tanto y estaban preocupados. Estoy muy contento de estar de vuelta”.

¿Puede contar algo más sobre lo de Marcelo Ríos?

“Es que al Chino, Massú y González los conozco de niños, tenemos un lazo muy fuerte. Marcelo me mandó un vídeo muy cariñoso donde me decía que no me preocupara de nada, que saliera adelante, que él se encargaba de todo y que estaba hablando todos los días con la Vicky, mi señora. Valoro muchísimo su gesto. También la preocupación y apoyo del Pato Delgado, uno de los grandes amigos del Chino”.

Muchas figuras del tenis sudamericano también expresaron su preocupación por distintas vías

“Eso fue muy reconfortante. Recién ahora lo dimensiono. Me llamaron hace un rato Carlos Kirmayr (ex capitán de Copa Davis de Brasil) y Maurice Ruah (extenista venezolano de Copa Davis) y han escrito de mí Andrés Gómez (ecuatoriano excampeón de Roland Garros), Fernando Meligeni, Javier Frana y Guillermo Coria, entre otros. Quiero agradecer muy especialmente a Hans Gildemeister quien desde Miami estuvo pendiente de mí en todo momento. Por favor, no me sigas preguntando por más gente, no quiero dejar a nadie afuera. Imagínate que la familia Osorio de Quillota ofreció quedarme en su casa y hacer la recuperación en su cámara hiperbárica. Qué decir de los doctores, kinesiólogos y enfermeras de la clínica, se han portado un diez”.

Yogurt, ¿se dio cuenta de su gravedad, temió por su vida?

“Sí, estuve realmente asustado. Llegué a Urgencia, pasé cuatro horas en un box muy obstruido y fui empeorando. Tuve plena conciencia de eso. Después la cosa se puso aún más fea cuando me pasaron a la UCI. Sabía que era un paciente de alto riesgo, con enfermedades de base. Afortunadamente, luché, respondí y salí adelante con el apoyo de mi familia y mucha gente. Soy creyente, sé que muchas personas rezaron por mí, la gente de la iglesia Evangélica donde asisto regularmente y muchos otros amigos y conocidos. Les doy las gracias de corazón”.

¿Qué dicen los doctores de su posible alta?

“No me apuro, voy paso a paso. Estoy en la sala de recuperación, muchísimo mejor. Estoy con tres litros de oxígeno y todavía tengo que saturar mejor. Bajé 10 kilos y perdí bastante masa muscular así que debo hacer ejercicio, trabajo kinésico y seguir mejorando. Lo importante es que aguanté el chaparrón y voy saliendo adelante con el apoyo de todos”.