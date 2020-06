Ignacio Cornejo defiende a Pablo Quintanilla: Se le criticó mucho más de lo que se debía

La polémica protagonizada por el piloto nacional Pablo Quintanilla tras hacer un asado con familiares al aire libre en Concón pese a la solicitud de distancia social por el coronavirus sigue generando reacciones en el mundo motor.

Quien salió a defender a “Quintafondo” fue uno de sus compañeros de travesía en las rutas del cross country, José Ignacio Cornejo. “Quintanilla es un muy buen amigo, me ha aconsejado un montón en mi carrera. Creo que lo que hizo fue un traspié, no era para darle tanto revuelo como se le dio. A mi me educaron en que a los amigos, cuando tienen alguna caída, hay que ayudar a levantarse. No fue la decisión más acertada, pero se le dio mucho más crítica de lo que se debió“, señaló en diálogo con ADN TOP KIA.

El iquiqueño no ha podido entrenar en la motocicleta en las últimas tres semanas por la cuarentena decretada en su ciudad y ha debido afrontar la suspensión de la mayoría del calendario del Mundial FIM de Motociclismo. Sin embargo, confía en que los inconvenientes derivados del covid 19 no alcancen al gran hito tuerca de la especialidad, el Rally Dakar.

“Al Dakar no sé si le afectará tanto porque quedan muchos meses para la competencia y tendremos un buen tiempo para prepararnos, pero las carreras que teníamos durante el año se aplazaron varias. El campeonato mundial quedan solo tres fechas partiendo en septiembre. Ahí afectaria un poco mantener ritmo de carrera durante el año, pero para el Dakar deberíamos estar con algunas competencias ya en el cuerpo y eso te hace agarrar ritmo rápido“, apuntó Cornejo, quien se mantiene con trabajo físico y psicológico en casa.

El jueves será el lanzamiento oficial del Dakar que, recordemos, cumplirá su segundo año de recorrido en Arabia Saudita tras 11 ediciones en Sudamérica. José Ignacio Cornejo espera novedades por cambios en disposiciones ante eventuales contagios “Van a tener que encontrar alguna forma para adaptar los campamentos o las primeras carreras por el distanciamiento social. Aún no sabemos nada. Esperamos que en la presentación de la carrera nos den más información. Hasta ahora es todo incierto”, cerró el deportista, quien terminó cuarto en el Dakar de este año.