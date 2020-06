El demoledor nocaut que consiguió al que apodan “el sucesor de Connor McGregor” en la UFC

En el último evento de la UFC 250, Sean O’Malley -a quien apodan como “el sucesor de Connor McGregor” consiguió una gran victoria con un tremendo nocaut, que dejó sin ningún tipo de reacción a su rival, Eddie Wineland, a quien mandó a la lona con un potente derechazo en apenas un minuto y 54 segundos.

O’Malley tiene 25 años y posee un increíble récord de 11 victorias y 0 derrotas. Hasta el presidente de la organización, Dana White, ha asegurado que es un “peleador emocionante“.

The Sean O’Malley hype train continues to pick up steam as the 25 year old advances to 12-0 with a highlight reel Knockout vs Eddie Wineland at UFC 250 (1:54 Round: 1) #UFC250 #SugaShow pic.twitter.com/Emln6OArHY

— BrushBack Sports (@Brush_Back) June 7, 2020