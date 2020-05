Martín Vargas y la cuarentena por el Covid-19: Mi señora está en cama, por ella hay que cuidarse

Martín Vargas, histórico boxeador chileno contó cómo ha estado lidiando con la cuarentena en su hogar durante estos meses.

En conversación con La Cuarta, el exdeportista aseguró que se queda en su hogar y de vez en cuando recibe visitas. “Es complicado estar con este maldito virus, pero tenemos que aguantar y cuidarnos. Estoy en la casa con mi señora, de repente viene mi nieto, hijas, pero por lo general estamos solos”.

Además aprovechó de contar su principal motivación para cuidarse. “Mi señora está en cama, es complicado lo que tiene mi vieja. Problemas al corazón, tuvo cuatro infartos, pero es fuerte. Por ella hay que cuidarse”.

De paso, el exboxeador criticó a quienes lo han tildado de borracho y manifestó sentirse uno de los deportistas más queridos del país. “He peleado con la gente que me ha criticado, pero yo creo que soy el deportista más querido en Chile. No faltará el que diga ‘era un borracho’, pero todo eso lo inventó el periodismo. Si hubiese sido alcohólico, no me acordaría de nada”.