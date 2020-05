Horace Grant: “Si Michael Jordan me guarda rencor, arreglemos esto como hombres”

El documental “Last Dance” está basado en la figura de Michael Jordan y su dominio en la NBA con los Chicago Bulls en la temporada 1997-1998.

Sin embargo, uno de los protagonistas no ha quedado feliz con lo relatado. Se trata de Horace Grant, quien se descargó en en ESPN Chicago, y confesó que le parece mal usada la palabra “documental”.“Cuando ese llamado documental trata sobre una persona y él tiene la última palabra sobre lo que se publicará … no es un documental. Es su narración de lo que sucede en el último baile. Eso no es un documental, porque un montón de cosas fueron recortadas, editadas”.

Además, el ex basquetbolista respondió a las acusaciones que dicen que él habría sido la fuente del libro del periodista Sam Smith, “The Jordan’s Rules”.”Miente, miente, miente. Si Michael Jordan me guarda rencor, arreglemos esto como hombres. Hablemos o podemos resolverlo de otra manera. Pero, aún así, él sale y dice que yo fui la fuente detrás. Sam y yo siempre hemos sido grandes amigos, pero nunca pondría nada personal ahí fuera. Sam Smith era un reportero de investigación,que debía tener dos fuentes para escribir un libro. ¿Por qué Jordan solo me señalaría a mí?”.

Grant criticó duramente a Jordan sobre lo expuesto en el documental.”Mi punto es que él dijo que yo era el soplón, pero aún después de 35 años, menciona su año de novato yendo a una de las habitaciones de sus compañeros de equipo y viendo coca, marihuana y mujeres. Mi punto es: ¿Por qué demonios quería mencionar eso? ¿Qué tiene que ver? Quiero decir, si quieres llamar a alguien un soplón, eso es ser un maldito soplón”.