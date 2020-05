Channing Frye: “Michael Jordan solo anotaba. Hoy los jugadores no querrían jugar con él”

El documental sobre la vida de Michael Jordan, que se ha convertido en furor en Netflix, ha causado muchas opiniones de algunos deportistas que compartieron época en la NBA, donde incluso han asegurado que no todo es tan real como se dice.

Es el caso del ex campeón del básquetbol estadounidense, Channing Frye, quien en conversación con “Taling Blazers” de la NBC, sostuvo: “Michael Jordan es increíble, pero su trabajo en el equipo era anotar. ¿Verdad? Contó con uno de los primeros equipos con dos ‘tweeners’ (jugadores polifuncionales) como Dennis Rodman y Scottie Pippen. Rodman, Pippen (…) y podemos apuntar a Toni Kukoc y a Ron Harper, que no recibieron el crédito suficiente”, dijo al podcast “Talkin Blazers” de la NBC.

En esa línea, indicó: “Jordan sólo tenía un trabajo, que era anotar. Y eso lo hizo a un ritmo asombroso. Pero no creo que su forma de ganar pudiese trasladarse a hoy en día. Los jugadores no querrían jugar con él.¿MJ anotaría 50 puntos? (…) No, no lo haría. Todos le harían un doble marcaje“.

Finalmente, Frye manifestó que “no era fanático de Jordan, nunca lo tuve dentro de mis mejores jugadores de todos los tiempos. Me gusta argumentar que LeBron es el mejor de todos los tiempos“.